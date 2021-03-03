استعدادات لاستقبال جثمان شقيق خالد يوسف (صور)

استعد أهالي قرية تصفا بكفر شكر، لاستقبال جثمان المهندس صلاح يوسف شقيق المخرج خالد يوسف، حيث أقيم السرادق أمام منزل الأسرة بالقرية، وعبر الأهالي عن حزنهم حيث أنه كان يحظى بحب واحترام الجميع.



وأشارت سلوى فكري نجلة شقيقة الراحل، أن خالها كان طيبا بشوشا، وكان يعيش بين القاهرة وفيلاته بالقرية بحكم عمله كرجل أعمال، وخلال الفترة الأخيرة كان يقضي وقته بالقرية إلا أنه أصيب بكورونا، ومكث في إحدى المستشفيات بالقاهرة وبعدها نقل إلى الزقازيق إلا أنه توفا بمضاعفات كورونا.



ومن المقرر تشييع الجثمان ظهر اليوم الاربعاء عقب صلاة الظهر بمدافن العائلة بقرية تصفا على أن يقام العزاء مساء يوم الأربعاء بالسرادق أمام دوار العائلة بالقرية.

