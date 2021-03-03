ضبط شخص مطلوب التنفيذ عليه في ٢٦١ حكما قضائيا بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه فى 261 حكم قضائى.



أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام قيام أحد الأشحاص (مالك مجموعة صيدليات - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فـى ( عدد 261 حكم حبس جزئى بتهم " شيكات – تبديد - سرقة تيار كهربائى") بترك محل إقامته والتردد على منطقة المنيل دائرة قسم مصر القديمة بالقاهرة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تردده على دائرة قسم شرطة مصر القديمة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



