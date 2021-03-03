السجن 3 سنوات لـ 14 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في الشرقية







عاقبت محكمة جنح بلبيس بمحافظة الشرقية 14 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان والتحريض ضد الدولة.



وكان المحامي العام قرر إحالة المتهمين وهم كل من " محمود. ع. غ. ع " و" محمد. ج. ا. ع " و" السيد. م. ع. ا " و" هيثم. أ. ه " و"رفاعي.س ر. م " و"حمدي. م. ع " و" مصطفي. ف. ع " و" محمد. ح. ا. ز" و"عادل. ع. ع " و" ممدوح م. ح. خ " و" إسلام. ع. ز. إ " و" أشرف. م. أ " و" محمد. م. ح.م" و"عصام. ع. ح ". إلى محكمة الجنح بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأفكار الجماعة الهدامة والمشاركة في التظاهرات بدون تصريح وحيازة موادمن شأنها إحداث الضرر بالمواطنين مثل مفرقعات الصوت والألعاب النارية والتحريض ضد مؤسسات الدولة والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة وارتكاب أفعال من شأنها تكدير السلم والاستقرار في المجتمع.



وعقدت المحكمة عدة جلسات لمحاكمة المتهمين وانتهت الجلسات بادانتهم وأصدرت قرارها المتقدم بمعاقبتهم بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.