نبأ سار للترجي قبل مواجهة الزمالك





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي نبأ سار صباح اليوم الأربعاء وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها الفريق ضد نادي الزمالك.





وتمثل النبأ السار في شفاء غيلان الشعلالي من الإصابة التي كانت قد لحقت به وحرمته من المشاركة أمام فريق نادي مولودية الجزائر لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا وإنتهت بالتعادل 1-1.





وبات الشعلالي مستعدًا للمشاركة ضد الزمالك في الموقعة التي يحتضنها الملعب الأولمبي حمادي العقربي لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.