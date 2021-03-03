Advertisements

نبأ سار للترجي قبل مواجهة الزمالك

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي نبأ سار صباح اليوم الأربعاء وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها الفريق ضد نادي الزمالك.

وتمثل النبأ السار في شفاء غيلان الشعلالي من الإصابة التي كانت قد لحقت به وحرمته من المشاركة أمام فريق نادي مولودية الجزائر لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا وإنتهت بالتعادل 1-1.

وبات الشعلالي مستعدًا للمشاركة ضد الزمالك في الموقعة التي يحتضنها الملعب الأولمبي حمادي العقربي لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نبأ سار الزمالك الترجي

أخبار تهمك

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 19 ساعة

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد إشبيلية في كأس الملك

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

نادر شوقي: رمضان صبحي عاد للأهلي لاستعادة مستواه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ أقل من ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 16 ساعة

بيريز يوجه رسالة هامة إلى زيدان

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

تشكيل هجومي للترجي التونسي أمام كمبالا سيتي

تعرّف على التشكلية المحتملة للترجي أمام مازيمبي

بهذه التشكيلة يدخل الترجي مباراة نصف نهائي رابطة الأبطال..

ننشر التشكيلة الرسمية للترجي ضدّ مازمبي في إياب نصف النهائي

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

تعرف على مواعيد مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 ص

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

11:01 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا

10:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات