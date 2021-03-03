Advertisements
نبأ سار للترجي قبل مواجهة الزمالك
الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:36 ص
محمد أيمن
Advertisements
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي نبأ سار صباح اليوم الأربعاء وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها الفريق ضد نادي الزمالك.
وتمثل النبأ السار في شفاء غيلان الشعلالي من الإصابة التي كانت قد لحقت به وحرمته من المشاركة أمام فريق نادي مولودية الجزائر لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا وإنتهت بالتعادل 1-1.
وبات الشعلالي مستعدًا للمشاركة ضد الزمالك في الموقعة التي يحتضنها الملعب الأولمبي حمادي العقربي لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements