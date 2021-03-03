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هدى هاني تُهنئ محمد صبحي بمناسبة عيد ميلاده وتُعلق :"كل سنة وانت في إبداع لا ينتهي"

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة هدى هاني على تهنئة الفنان محمد صبحي بمناسبة عيد ميلاده الثالث والسبعين، الذي يُصادف اليوم الأربعاء، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت هدى هاني صورة لها برفقة الفنان محمد صبحي، وعلقت عليها قائلة:"أستاذي العزيز، كل سنة وانت طيب فى صحة وسعادة ونجاح وحب ورسائل فن، وإبداع لا ينتهي".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة هدى هاني الدرامية مشاركتها في مسلسل "الخواجة عبد القادر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ شادي الفخراني، ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالرحيم كمال، بطولة يحيى الفخراني، سلافة معمار، والفنان الراحل محمود الجندي، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، والفنان الراحل إبراهيم فرح.

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