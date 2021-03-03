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الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
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رفعت آمال في انتعاش الاقتصاد العالمي الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء، بينما يبدو أن ألمانيا ستخفف قيود مكافحة فيروس كورونا فيما ينتظر المستثمرون تفاصيل عن الإجراءات التي ستتخذها بريطانيا في ميزانيتها الجديدة لدعم الاقتصاد.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0810بتوقيت جرينتش، في حين تقدم المؤشر داكس الألماني 0.9 بالمئة، وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8 بالمئة وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني واحدا بالمئة.

أدى ضعف عائدات السندات الأمريكية إلى دعم الأسهم العالمية بينما يُتوقع أن تتفق المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل مع الزعماء الإقليميين على تخفيف تدريجي لقيود مكافحة الفيروس، وفقا لمسودات خطط اطلعت عليها رويترز.

وستتجه الأنظار إلى خطاب الميزانية المقرر أن يلقيه وزير المالية البريطاني ريشي سوناك نحو الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن تشمل تمديد خطة ضخمة لإنقاذ الوظائف لخمسة أشهر لمساعدة الاقتصاد على الخروج مما يأمل الوزير في أن تكون الأشهر الأخيرة لفرض قيود كوفيد-19.

وكانت أسهم مصنعي السيارات الأعلى ربحا، حيث تقدمت أسهم ستيلانتيس ورينو وفولكسفاجن بما يتراوح بين 2.5 بالمئة و3.6 بالمئة.

وهوى سهم هيسكوكس المحدودة البريطانية للتأمين 8.8 بالمئة ليتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن تحولت الشركة صوب تكبد خسائر كبيرة لعام 2020 وتواصل الامتناع عن تقديم توزيعات أرباح.

 

 

 

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