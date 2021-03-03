رئيس مياه القناة: توصيل المياه لمنطقة الإصلاح لخدمة أكثر من 2000 مواطن



أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، علي إحلال وتجديد خطوط المياه الرئيسية المؤدية لمنطقة الإصلاح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك لضمان وصول المياه الي أكثر من 2000 مواطن محروم من المياه منذ فترة كبير، ويبلغ طول الشبكة ٣٢٠٠ متر قطر ٦ بوصة، و٥٠٠ متر قطر ٤ بوصة، تحت أشراف مباشرة من المهندس محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.



قال اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتم تدعيم منطقة الإصلاح بالمياه من محطة مياه القنطرة غرب الكبري، وتدعيم وزيادة كمية المياه من خلال الربط علي محطة مياه الكيلو 19، ومحطة مياه قرية النصر الكيلو 14، وذلك لتوصيل المياه تلك المنطقة والمناطق المجاورة والقضاء تماما علي مشكلة ضعف مياه الشرب، والاستمرار في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.



وأضاف رئيس مياه القناة، علي اهتمام القيادة السياسية بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب ومياه الصرف الصحي، وتواصل شركة مياه القناة تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة لرفع كفاءتها للحفاظ على استمرار الخدمة وإطالة العمر الافتراضي لها والتى ساهمت بدورها فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.