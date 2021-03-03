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الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الشيخ نواف الأحمد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:57 ص
الشيخ نواف الأحمد الصباح
الشيخ نواف الأحمد الصباح
وكالات
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أفادت فضائية اكسترا نيوز، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

 

وقد أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، مرسومًا بالموافقة على حكومة جديدة، وتتولى الحكومة الحالية مهمة تسيير الأعمال منذ استقالتها فى يناير بعد أزمة مع البرلمان.

 

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، بأن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رفع أسماء الوزراء في حكومته الجديدة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لإقرارها.

 

 وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أدى اليمين الدستورية أميرًا للكويت، أمام مجلس الأمة الكويتي، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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