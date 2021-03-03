إثيوبيا تكشف عن موقفها من الوساطة الرباعية.. تعرف على آخر مستجدات سد النهضة

شهدت الساعات الأخيرة تطورًا جديدًا في ملف أزمة سد النهضة، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأربعاء، أنها تتوقع الوصول لاتفاق مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة.





وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة مستجدات سد النهضة:





أول رد من إثيوبيا:





وأكدت الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، أنها تتوقع الوصول لاتفاق مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة وأنهم مستعدون للتفاوض بـ« حسن النية»





وقالت «نتوقع استئناف قريب لمفاوضات سد النهضة ومستعدون للتفاوض بحسن نيه مع السودان ومصر»





موقف أثيوبيًا من الوساطة الرباعية:





وكشفت الخارجية الإثيوبية، موقفها من المقترح المصري السوداني بشأن وساطة رباعية أفريقية في أزمة سد النهضة





وأضافت الخارجية الإثيوبية في تعليقها الأول على المباحثات: «نتوقع وصول وفد الكنغو بشأن سد النهضة، موقفنا ثابت بشأن الوساطة الأفريقية متمسكون بها ونأمل نجاح مهمتها في التوصل لاتفاق»





وأكمل حديثه: «ما يحدث بين السودان وإثيوبيا ليس دق طبول الحرب وإنما الحوار والتفاوض»





تأييد مصر للوساطة الرباعية:





وأعلنت مصر تأييدها لمقترح السودان الخاص بتطوير آلية التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة إلى وساطة رباعية.





مقترح السودان:





واقترح السودان توسيع آلية التفاوض لتشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وأمريكا، وذلك بعد فشل جولات التفاوض على مدى سنوات بشأن التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي القريب جدًا من الحدود السودانية





السيسي يؤكد على حتمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة:



