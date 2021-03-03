حملات مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بشوارع كفر الشيخ (صور)



شهدت مدن وقري محافظة كفرالشيخ، حملات لإزالة الاشغالات والتعديات والارصفة المخالفة والاعلانات الغير مرخصة والمنتهي ترخيصها، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مؤكدًا علي تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا بمراكز ومدن المحافظة.



وأشرَف المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، علي أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الاعلانات المخالفة والغير مرخصة بالمدينة، بالتنسيق مع قسم الاشغالات.



كما تابع على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، اعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الاشغالات بقرية الحرية، والعمارات السكنية بالمنطاوى، وايضًا بالمحطة وشارع السوق، بالتعاون مع قسم الدعاية والاعلان، وبالتنسيق مع قسم الاشغالات.



وجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين.