Advertisements

حملات مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بشوارع كفر الشيخ (صور)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements

شهدت مدن وقري محافظة كفرالشيخ، حملات لإزالة الاشغالات والتعديات والارصفة المخالفة والاعلانات الغير مرخصة والمنتهي ترخيصها، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مؤكدًا علي تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا بمراكز ومدن المحافظة.

وأشرَف المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، علي أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الاعلانات المخالفة والغير مرخصة بالمدينة، بالتنسيق مع قسم الاشغالات.

كما تابع على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، اعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الاشغالات بقرية الحرية، والعمارات السكنية بالمنطاوى، وايضًا بالمحطة وشارع السوق، بالتعاون مع قسم الدعاية والاعلان، وبالتنسيق مع قسم الاشغالات.

وجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين.

أخبار تهمك

عاجل.. ميدو يفتح النار على خالد الغندور

منذ 40 دقيقة

نبأ سار للترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

منذ حوالي 5 ساعات

نادر شوقي: رمضان صبحي عاد للأهلي لاستعادة مستواه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 23 ساعة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 17 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 ص

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

11:01 ص

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات