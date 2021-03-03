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الكويت: لقاحات كورونا دعمت سوق النفط العالمي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن وزير النفط محمد الفارس قال إن التفاؤل بأن تطعيمات كوفيد-19 ستساعد في تعافي الاقتصاد العالمي أدى إلى تدعيم سوق النفط.

وأضاف أن "قرارات أوبك+ الأخيرة ساهمت بدعم الأسواق وصبت في مصلحة تعافي الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي الأمر الذي شجع أجواء الاستثمار والتعافي... ويتماشى مع التفاؤل والآمال حول انتشار لقاح كورونا وأثره على انتعاش الاقتصاد العالمي".

كان الوزير يتحدث قبل يوم من اجتماع لجنة مراقبة السوق التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

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