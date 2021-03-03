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ضبط شخص لاتهامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى ضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج، "شقيقه " - يعمل بالخارج بإحدى الدول) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى، وإرسالها للأول على حسابه البنكى أو مع العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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