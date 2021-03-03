Advertisements

التعليم تحيل واضع امتحان أولي إعدادي للتحقيق: من الترم الثاني

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
ريم محمود
Advertisements

سيطرت حالة من الغضب علي أولياء أمور طلاب الصف الأول الإعدادي بعدما قامت الادارة بوضع امتحان المجمع للطلاب من منهج الفصل الدراسي الثاني وليس الفصل الدراسي الاول، وتم اعادة الامتحان للطلاب اكثر من مرة.

وكشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالهرم أنه تم رصد شكاوي اولياء الامور والطلاب بالاضافة الي اتخاذ قرار عاجل من المديرية باحالة واضع الامتحانات للتحقيق وذلك بسبب ما سببه من توتر للطلاب.

وأضافت مصادر بوزارة التربية والتعليم أنها تلقت شكاوي في غرفة العمليات وتعمل علي متابعة الموضوع مع مدير مديرية الهرم التعليمية.
التعليم تحيل واضع امتحان أولي إعدادي للتحقيق: من الترم الثاني
التعليم تحيل واضع امتحان أولي إعدادي للتحقيق: من الترم الثاني

أخبار تهمك

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد إشبيلية في كأس الملك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نبأ سار للترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 20 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ميدو يفتح النار على خالد الغندور

منذ 37 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 ص

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

11:01 ص

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات