التعليم تحيل واضع امتحان أولي إعدادي للتحقيق: من الترم الثاني



سيطرت حالة من الغضب علي أولياء أمور طلاب الصف الأول الإعدادي بعدما قامت الادارة بوضع امتحان المجمع للطلاب من منهج الفصل الدراسي الثاني وليس الفصل الدراسي الاول، وتم اعادة الامتحان للطلاب اكثر من مرة.



وكشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالهرم أنه تم رصد شكاوي اولياء الامور والطلاب بالاضافة الي اتخاذ قرار عاجل من المديرية باحالة واضع الامتحانات للتحقيق وذلك بسبب ما سببه من توتر للطلاب.



وأضافت مصادر بوزارة التربية والتعليم أنها تلقت شكاوي في غرفة العمليات وتعمل علي متابعة الموضوع مع مدير مديرية الهرم التعليمية.