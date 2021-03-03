موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق برشلونة، مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم 10 مارس المقبل، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب البارك دي برانس، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائى من دوري أبطال أوروبا.









وستقام المباراة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وقد حقق باريس سان جيرمان الفوز في مباراة الذهاب، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب كامب نو.



