وصول جثمان والدة رضوى الشربيني لمسجد السيدة نفيسة

وصل منذ قليل جثمان السيدة هالة أنور والدة الإعلامية رضوى الشربيني لمسجد السيدة نفيسة، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليها عقب الانتهاء من صلاة الظهر.



وكانت والدة الإعلامية رضوى الشربيني قد رحلت عن عالمنا مساء أمس، مُتأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وسيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة.



وكانت رضوى الشربيني قد أعلنت عن وفاة والدتها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:" لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رضيت بقضائك يا رب، أمي ماتت، أدعو لها يا رب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".