مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة مثيرة بشأن الكونفدرالية

أكد توماس جروتير، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، أن الأبيض ناد كبير للغاية، وهذا ما شعر به خلال الفترة التي تولى فيها قيادة حراس الفريق.









وقال توماس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك ناد كبير ولكني محبظ بسبب عدم الحصول على كافة مستحقاتي حتى الآن".









وأكمل: "حصلنا على بطولة كبرى وهى الكونفدرالية، وكان من المفترض أن أحصل على كافة مستحقاتي المالية فور حصدها".



