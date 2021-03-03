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ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة بالإسكندرية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة شخصين بالإسكندرية

تمكنت قوة أمنية أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط ( شخصين، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما ( كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – عدد 4 هواتف محمولة).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، والسيارة فى عملية الترويج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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