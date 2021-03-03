ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة شخصين بالإسكندرية



تمكنت قوة أمنية أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط ( شخصين، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما ( كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – عدد 4 هواتف محمولة).



بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، والسيارة فى عملية الترويج.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



