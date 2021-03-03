جامعة أسيوط عن أزمة "سؤال بن شرقي": لجنة وضع الامتحان تتكون من عضوين

علق الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، على أزمة امتحان "القانون الدولي الخاص"، التي أثارها دكتور منتدب سابق بجامعة سوهاج بعدما وضع امتحانا يتضمن سؤالا عن وفاة الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك إثر إصابته بفيروس كورونا، وهو ما أغضب القلعة البيضاء، وتسبب في وقف انتدابه إلى جامعة سوهاج.



وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، "دكتور أحمد الذي وضع سؤال المادة يعمل لدينا ومنتدب لجامعة سوهاج، وطبقا لمبدأ سرية الامتحانات فإن كل الإدارات لا تعلم أي شيء عن الامتحان إلا بعد فتح الأوراق أثناء الامتحان نفسه".



وأضاف: "لجنة الامتحان تكون مشكلة من عضوين من هيئة التدريس يتوليان وضع الامتحان، وبالنسبة لإدارة الكلية المعنية، فإن هناك قواعد وضعتها للامتحانات، فمثلًا لو كانت هناك نقطة معينة لشيء خارج المنهج، قد تقرر لجنة اللامتحانات حذف هذا السؤال".



