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عاجل.. ميدو يفتح النار على خالد الغندور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شن أحمد حسام ميدو المستشار الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز هجوم ناري على خالد الغندور قائد الزمالك السابق بعد التدوينة التي نشرها الأخير عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك.

وفي تصريحات تلفزيونية رد ميدو على تلميحات أن ميدو هرب من ناديه في سن صغير كما أنه يعمل مستشار فني لبيراميدز وعضو مجلس إدارة نادي زد أنه لم يكن التعليق في البداية لكن ما تم قوله في قناة الزمالك يضر الفريق.

وشدد على أنه لا توجد أي قناة رسمية في العالم تهاجم لاعبيها حتى قناة برشلونة التي يخسر فريقه بشدة دائمًا ما تُشيد بأداء اللاعبين والمدرب.وعن هروبه قال ميدو أنه أكثر لاعب افاد الزمالك ماديًا ووقت إحتياج الفريق لخدماتي تركت البريميرليج وإنضممت للزمالك.

وأنهى :" من الطبيعي أن يسعين بي مجموعة من المستثمرين في نادي زد الذي أراد الغندور العمل به وطلب وساطة الكثير من الأشخاص لتولي منصب مدير الكرة لكن إدارة النادي رفضت تمامًا كونه غير مناسب لشغل هذا المنصب.

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ميدو خالد الغندور الدوري المصري الممتاز

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