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إحالة مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمساحة للمحاكمة العاجلة (مستندات)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت وزارة العدل في القضية رقم 24 لسنة 63 إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة ومدير إدارة القضايا والتحكيم بالهيئة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة

أكد تقرير الإتهام أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها بدائرة عملهما في 11 مايو 2020

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن نادي عبد الهادي محمد، مدير إدارة القضايا والتحكيم بالهيئة المصرية العامة للمساحة حرر مذكرة بتاريخ 11 مايو 2020 لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 5072 لسنة 2 قضاء إداري سوهاج لصالح عبد اللته عيسى والمتضمنة صرف حافز الأداء المتميز بالمخالفة لما قضة به المحكمة وما تضمنه تصحيح الحكم، ووافق محمد عبد الله إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة على مذكرة المحال الأول بشأن تنفيذ الحكم

وكان وزير الموارد المائية والري، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1073 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية

جاء ذلك في خطاب أرسله وكيل وزارة الموارد المائية والري إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2142 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 وأرفق بالخطاب أصل موافقة الوزير على إقامة الدعوى التأديبية، وشملت موافقة الوزير على الإحالة للمحاكمة.
إحالة مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمساحة للمحاكمة العاجلة (مستندات)
إحالة مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمساحة للمحاكمة العاجلة (مستندات)
إحالة مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمساحة للمحاكمة العاجلة (مستندات)
إحالة مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمساحة للمحاكمة العاجلة (مستندات)

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