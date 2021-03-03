ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين

كشفت الأجهزة الأمنية، أنه تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تسهيل حصوله على مناقصات من الجهات الحكومية وعدم تنفيذه ما تم الإتفاق عليه.



أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية ) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على مناقصات من الجهات الحكومية من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين، وقدرته على تسهيل الحصول على تلك المناقصات خلافًا للحقيقة، وقيامه بالإستيلاء من الشاكى على مبلغ مالى بزعم تسهيل حصوله على مناقصة من إحدى الشركات،إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



