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ضبط مسجل خطر لاتهامه بإرتكاب جرائم سرقة المساكن بالإسكندرية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه عدد (4) حوادث سرقة، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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