عائلة رضوى الشربيني تودع جثمان والدتها من مسجد السيدة نفيسة (صور)

وصلت منذ قليل عائلة الإعلامية رضوى الشربيني لمسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان والدتها السيدة هالة أنور، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس أثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وكانت رضوى الشربيني قد أعلنت عن وفاة والدتها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:" لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رضيت بقضائك يا رب، أمي ماتت، أدعو لها يا رب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".



ثم كتبت منشورًا آخر، قالت فيه"يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، ماتت من كنت أكرم من أجلها، أمي في ذمة الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة".