القوات العراقية تطلق عملية عسكرية واسعة لتعقب عناصر إرهابية بكركوك

أطلقت القوات العراقية، اليوم الأربعاء، عملية عسكرية واسعة لتعقب عناصر إرهابية جنوب محافظة كركوك، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلنت القوات العراقية، في وقت سابق، مقتل 3 عناصر إرهابية جنوب كركوك، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وفي سياق آخر، كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت أن القوات العراقية اعتقلت عددا من المشتبه بهم في الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي شمالي بغداد.