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الحرس يستعين بنصف دستة ناشئين بالفريق الأول

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
بسنت علام
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قرر محمد حليم المدير الفني للفريق الأول بنادي حرس الحدود تصعيد ست لاعبين من فريق مواليد 2001 إلى الفريق الفريق الأول.

وذلك في إطار التنسيق بين محمد حليم وبين بدران علي المدير الفني لفريق الشباب لتدعيم الفريق الأول بعناصر جديدة وهو ما حدث من قبل في العام الماضي وقام بتصعيد كلًا من حامد خالد الجابري ومؤمن عوض ومحمد عزت ومحمد عيد والذين أصبحوا حاليًا من اللاعبين الأساسيين مع فريق حرس الحدود.

ووقع أختيار محمد حليم على كلًا من أيمن بدوي وعيد سامح وعمر أسامة وممدوح ومهند مكي ومحمد النجيلي

وكان من المفترض أن ينضم أيضًا إلى الفريق الأول مروان عمر هداف فريق الشباب وإسلام عبد اللاه ولكن أعتذره بسبب ظروف أداءهم للأمتحانات.

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