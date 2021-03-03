رئيس لجنة الصناعة: الوزيرة وعدت بتقديم حلول لإنقاذ قطاع الأسمنت

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع وعدت أعضاء اللجنة بتقديم حلول لإنقاذ قطاع الأسمنت من الانهيار ، موضحا ان الوزيرة ستعرض هذا الامر اثناء اجتماع مجلس الوزراء القادم.





واضاف معتز خلال تصريحات له اليوم، ان الوزيرة نيفين جامع وعدت اللجنة بالحضور الاسبوع القادم لاستكمال التساؤلات المقدمة من النواب ، مشيرا الى ان هناك تعاون من جانب الوزيرة والبرلمان لإيجاد حلول مناسبة لقطاع الصناعة في مصر.





واكد رئيس لجنة الصناعة انه تم الاتفاق على تنفيذ اقتراح اللجنة بعمل مشروع قانون صناعة موحد يناسب المرحلة الحالية ، مضيفا انه تم تشكيل لجنة برئاسة النائب شحاته ابو زيد امين سر اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة وممثل عن وزارة الصناعة





واشار معتز ان اللجنة المشكلة لعمل قانون صناعة موحد ستجتمع الاسبوع القادم بحضور مسئولين من اتحاد الصناعات ومستشار هيئة الاستثمار وممثل وزارة الصناعة والنائب شحاته ابوزيد ورئيس لجنة الصناعة.