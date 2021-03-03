رئيس لجنة الصناعة: الوزيرة وعدت بتقديم حلول لإنقاذ قطاع الأسمنت

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رئيس لجنة الصناعة: الوزيرة وعدت بتقديم حلول لإنقاذ قطاع الأسمنت
الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:21 م
محمد المسلمي
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قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع وعدت أعضاء اللجنة بتقديم حلول لإنقاذ قطاع الأسمنت من الانهيار ، موضحا ان الوزيرة ستعرض هذا الامر اثناء اجتماع مجلس الوزراء القادم.
واضاف معتز خلال تصريحات له اليوم، ان الوزيرة نيفين جامع وعدت اللجنة بالحضور الاسبوع القادم لاستكمال التساؤلات المقدمة من النواب ، مشيرا الى ان هناك تعاون من جانب الوزيرة والبرلمان لإيجاد حلول مناسبة لقطاع الصناعة في مصر.
واكد رئيس لجنة الصناعة انه تم الاتفاق على تنفيذ اقتراح اللجنة بعمل مشروع قانون صناعة موحد يناسب المرحلة الحالية ، مضيفا انه تم تشكيل لجنة برئاسة النائب شحاته ابو زيد امين سر اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة وممثل عن وزارة الصناعة
واشار معتز ان اللجنة المشكلة لعمل قانون صناعة موحد ستجتمع الاسبوع القادم بحضور مسئولين من اتحاد الصناعات ومستشار هيئة الاستثمار وممثل وزارة الصناعة والنائب شحاته ابوزيد ورئيس لجنة الصناعة.
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