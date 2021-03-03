تعرف علي مشوار نادي المنيا في الدور الأول لهذا الموسم



الفريق المنياوي بقياده شديد قناوي، خاض 15 مباراه في الدور الأول، منهم 8 مباريات داخل الارض، 7 مباريات خارج الديار، حيث حقق الانتصار في 9 مباريات منهم 6 انتصارات داخل الديار علي كل من نادي قنا، وطهطا، ديروط، بترول أسيوط، تليفونات بني سويف، شبان قنا ، 3 انتصارات خارج الديار علي كل من فريق بني سويف، كيما أسوان، مركز شباب سمسطا.



وشهد التعادل في 4 مباريات، منهم 3 خارج الديار مع كل من أسمنت أسيوط، الإعلاميين، الألومنيوم، وتعادل وحيد داخل الديار مع فريق الشرقيه للدخان.



وتلقي الفريق المنياوي، هزيمتين فقط في الدور الأول، أمام كل من الفيوم علي ملعب المنيا الجديدة، وسوهاج علي ملعب إستاد سوهاج، كل منهما بهدف نظيف.



احرز الفريق المنياوي في الدور الأول 17 هدف، منهم 10 أهداف داخل ملعب المنيا، 7 اهداف خارج الارض، في حين استقبلت شباك الفريق المنياوي 7 أهداف.



وحصل الفريق المنياوي علي 4 ركلات جزاء، احرز الفريق المنياوي منهم ركله واحده فقط، وأهدر 3 من هذه ركلات الجزاء.



ويحتل صداره هدفي الفريق المنياوي، فتحي عثمان برصيد 5 اهداف، محمد سماره 4 اهداف، محمود عيد بليه هدفين، ولكل من محمود عاطف، برسوم محروس، عمرو عثمان، مصطفى شعبان الشيبكشي، أحمد إسماعيل، كامل احمد هدف لكل لاعب.



وحصل لاعب واحد فقط علي بطاقه حمراء وهو اللاعب عمرو عثمان في مباراه ديروط.



في موسم قوي ومن افضل المواسم التي خاضها الفريق المنياوي، نجح نادي المنيا بقياده شديد قناوي، أن يحصل على المركز الثاني في جدول الترتيب، وذلك بعد أن خاض 15 لقاء في الدور الأول، حصل فيهم الفريق المنياوي علي 31 نقطه.