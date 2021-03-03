Advertisements

رضوى الشربيني تنهار من البكاء في جنازة والدتها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
بدأت منذ قليل مراسم صلاة الجنازة على السيدة هالة أنور والدة الإعلامية رضوى الشربيني، وذلك من مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور عدد كبير من أقاربها وأصدقائها، ولم تستطيع رضوى تمالك دموعها والسيطرة على نفسها، فبدت في حالة انهيار شديد.

وكانت والدة الإعلامية والدة الإعلامية رضوى الشربيني قد رحلت عن عالمنا مساء أمس، مُتأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وسيتم دفن جثمانها بمقابر الأسرة.

وكانت رضوى الشربيني قد أعلنت عن وفاة والدتها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:" لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رضيت بقضائك يا رب، أمي ماتت، أدعو لها يا رب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".
رضوى الشربيني تنهار من البكاء في جنازة والدتها
رضوى الشربيني تنهار من البكاء في جنازة والدتها
رضوى الشربيني تنهار من البكاء في جنازة والدتها
رضوى الشربيني تنهار من البكاء في جنازة والدتها
رضوى الشربيني تنهار من البكاء في جنازة والدتها
رضوى الشربيني تنهار من البكاء في جنازة والدتها
رضوى الشربيني تنهار من البكاء في جنازة والدتها
رضوى الشربيني تنهار من البكاء في جنازة والدتها
رضوى الشربيني تنهار من البكاء في جنازة والدتها
رضوى الشربيني تنهار من البكاء في جنازة والدتها
رضوى الشربيني تنهار من البكاء في جنازة والدتها
رضوى الشربيني تنهار من البكاء في جنازة والدتها

أخبار تهمك

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 20 ساعة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ميدو يفتح النار على خالد الغندور

منذ 40 دقيقة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

نادر شوقي: رمضان صبحي عاد للأهلي لاستعادة مستواه

منذ حوالي 6 ساعات

نبأ سار للترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 ص

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

11:01 ص

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات