رضوى الشربيني تنهار من البكاء في جنازة والدتها

بدأت منذ قليل مراسم صلاة الجنازة على السيدة هالة أنور والدة الإعلامية رضوى الشربيني، وذلك من مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور عدد كبير من أقاربها وأصدقائها، ولم تستطيع رضوى تمالك دموعها والسيطرة على نفسها، فبدت في حالة انهيار شديد.



وكانت والدة الإعلامية والدة الإعلامية رضوى الشربيني قد رحلت عن عالمنا مساء أمس، مُتأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وسيتم دفن جثمانها بمقابر الأسرة.



وكانت رضوى الشربيني قد أعلنت عن وفاة والدتها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:" لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رضيت بقضائك يا رب، أمي ماتت، أدعو لها يا رب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".