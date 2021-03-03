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الراتب الضخم يهدد إنتقال الابا لريال مدريد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أن النمساوي دافيد الابا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني لم يتوصل حتى الآن إلى وجهته التي سوف ينتقل لها.

وقالت صحيفة " بيلد الألمانية " أن الريال كان يتابع اللاعب عن قرب ويسعى للحصول على إمكانياته بنهاية الموسم الجاري إلى أن الراتب الضخم الذي يطلبه بيني زهافي وكيل اعماله هدد إنتقال اللاعب لأكثر من فريق.

ورفض الريال تحمل مبلغ إنتقال الابا بالإضافة إلى أن البلوز تشيلسي تراجع عن فكرة التعاقد مع اللاعب خلال الوقت الحالي فيما رفض النمساوي الانتقال لباريس سان جيرمان ولا يوجد اي فريق آخر مهتم بالحصول على خدماته بسبب المطالب المالية التي يسعى للحصول عليها.

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