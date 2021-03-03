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"ساكن بالمنطقة من 5 شهور".. أقوال الشهود العيان فى قتيل السلام

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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فتحت نيابة السلام الأول اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة فى واقعة العثور على جثة صاحب سوبر ماركت مذبوحا داخل غرفة نومه، وأستمعت إلى أقوال الشهود العيان فى الواقعة والذين وكدوا أنهم لا يعرفون من الجاني وأنه يسكن بالمنطقة منذ 5 شهور فقط وكان لا يتكلم كثيرا مع أحد من الجيران، وزوجته من إحدى محافظات الصعيد طالبة جامعية ولا توجد معه في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق كشفت كشفت معاينة النيابة للجثة انها لرجل أربعيني العمر وبكامل ملابسها وبالفحص تبين وجود جرح ذبحي غائر بالرقبة أدي إلي نزيف دموي والوفاة وسحبات بالوجه والجسم.

وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف الغموض وضبط الجناة.

وتلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغ بالعثور على الشاب مقتولا داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة صاحب سوبر ماركت يدعى محمد أ في العقد الرابع من العمر، ومقيم في برج سكني متفرع من شارع جمال عبد الناصر بدائرة قسم الشرطة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول بالتنسيق مع ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار مسرح الجريمة تمهيدا لتفريغها، كما قام فريق البحث بفحص عدد من المشتبه بهم بالمنطقة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

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