Advertisements

"الأرصاد" تحذر من تحول مفاجئ في حالة الطقس (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة تشهد انخفاض طفيف اليوم مقارنة بالأيام السابقة بحوالي من درجتين إلى 3 درجات.

وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى19 درجة، فضلا عن وجود فرص سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، بينما فرص سقوط الأمطار على القاهرة خفيفة وعلى مناطق متفرقة حتى نهاية اليوم.

وأضاف أن هناك فارق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، يصل إلى 10 درجات، منوها بأنه سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من منتصف الأسبوع القادم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الارصاد

أخبار تهمك

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

نبأ سار للترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 21 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميدو يفتح النار على خالد الغندور

منذ ساعة و نصف

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 7 ساعات

الهلال يتفق مع مساعد مورينيو على تدريب الفريق ويطيح بصدقي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 ص

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

11:01 ص

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات