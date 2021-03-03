"الأرصاد" تحذر من تحول مفاجئ في حالة الطقس (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة تشهد انخفاض طفيف اليوم مقارنة بالأيام السابقة بحوالي من درجتين إلى 3 درجات.





وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى19 درجة، فضلا عن وجود فرص سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، بينما فرص سقوط الأمطار على القاهرة خفيفة وعلى مناطق متفرقة حتى نهاية اليوم.



