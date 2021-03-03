ضبط صاحب مخبز استولى على 630 ألف جنيه من أموال الدعم

ضبطت الأجهزة الأمنية 1227 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3،82 طن "لحوم ومصنعاتها – كبدة - أسماك فليه" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية.



وتمكنت الجهود من ضبط 1992 لتر زيت طعام معبأ داخل عبوات غير صالح للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكيل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لإستخدامه فى تصنيع المخبوزات بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية.



وأسفرت الجهود عن ضبط 10،08 طن "أرز أبيض – مكرونة - صلصة" تم حجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة ( مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.



وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (630،991 جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (128،899 جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمرية.



وتمكنت الجهود من ضبط (1،2 طن "سكر تموينى" 420 عبوة "زيت تموينى" مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية) تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة الجيزة وضبط (7،2 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل للأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقي.



وضبط (94) قضية تلاعب فى أسعار السجائر بإجمالى مضبوطات بلغت (41772) عبوة سجائر، أبرزها ضبط (مالك محل لتجارة السجائر - بمحافظة البحيرة) وبحوزته (1200) عبوة سجائر "مختلفة الأنواع"، قام المذكور بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر، وضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر - بمحافظة الشرقية) وبحوزته (1000) عبوة سجائر، قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول.