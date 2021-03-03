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مصر تتغير.. مؤتمر بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تقيم مكتبة الإسكندرية مؤتمرًا بعنوان "مصر تتغير" يوم الأربعاء الموافق 10 مارس، يتناول مشروعات التنمية الكبرى التى تقوم بها الدولة المصرية فى مجالات الحماية الاجتماعية، والبنية الأساسية، ومواجهة الفقر والتهميش، وتطوير القرى.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن المؤتمر يأتى فى سياق التأكيد على الدور التنموى غير المسبوق للدولة المصرية فى كافة المجالات، والذى لا يقتصر فقط على ما تقوم به الحكومة، بل يشمل أيضًا الشراكة مع الجمعيات الأهلية فى إطار رؤية متكاملة تهدف إلى بناء دولة تنموية حديثة.

وسوف تفتتح المؤتمر وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتقدم خلاله العديد من المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم بها الدولة، وعدد من مبادرات الجمعيات الأهلية فى مجال التنمية.

ويشارك فى اللقاء أيضًا عدد من الخبراء والمثقفين فى حوار حول مستقبل العمل التنموي، وأهمية التغيير الذى يشهده المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة فى ظل حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة، وتطوير نوعية الحياة التى يعيشها المواطن المصري.

وقد وجهت مكتبة الإسكندرية الدعوة لعدد من الأكاديميين وخبراء التنمية والإعلاميين وقطاع عريض من الشباب، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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