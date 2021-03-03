توقيع برتوكول التعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد بأسوان



تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة بزيادة الإستثمارات لإحداث نقلة نوعية فى معيشية المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، وقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اللواء مهندس سامى الشناوى رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد بروتوكول التعاون المشترك في شتى المجالات التنموية مع إستكمال المشروعات المعطلة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع آلية التنفيذ لهذه المشروعات وخاصة ذات الجدوى الاقتصادية،





ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بهذه الخطوة الهامة والدور البناء لهيئة تنمية الصعيد والذى سيساهم بشكل مباشر في فتح آفاق جديدة من الإستثمارات، بجانب وضع الحلول الجذرية والعاجلة للعديد من المشروعات المتعثرة من خلال ضخ أعتمادات مالية لبدء التنفيذ على الأرض بكل جدية،





موضحًا بأنه من أبرز هذه المشروعات هو إستصلاح الأراضى الزراعية المخصصة كتعويضات لأهالى النوبة لتسليمها للمنتفعين كأراضى جاهزة للزراعة ومياه الرى بواسطة الآبار كهدية من الرئيس السيسى لأبنائه من أهالى النوبة، علاوة على إنشاء منطقة تجارية ولوجستية بكركر بمساحة 30 ألف م2، فضلًا ترفيق المنطقة الصناعية بالعلاقى وأمتدادها لتشغيل 27 مصنع جديد بتكلفة، وكذا إنشاء مصانع جديدة منها مصنع للرخام بمساحة 10 ألاف م2 ومصنع لتدوير القمامة بالعلاقي،





وفى السياق ذاته كشف اللواء سامى الشناوى بأن توقيع برتوكول التعاون سيكون نقطة تحول كبيرة لتفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في فتح آفاق جديدة من الإستثمارات في ظل التسهيلات التي سيتم منحها وتقديمها للمستثمرين، بجانب دفع العمل بالمشروعات المتوقفة والجاهزة للتنفيذ بما يحقق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على مواطني أسوان،





لافتًا إلى أنه سيتم الإستعانة بالأبحاث والدراسات العلمية بجامعة أسوان لضمان نجاح المشروعات وأستمراريتها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية التنفيذ وهى " اللجنة التنسيقية المشتركة لإدارة البرتوكول " في ظل توافر المقومات الأساسية للتنمية الأقتصادية والإجتماعية والصناعية والسياحية.