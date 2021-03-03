حبس متهم 7 سنوات لقتله شابا بسبب خلافات بينهما بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلا بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهما بمنطقة دار السلام.





وكان قد تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي بقيام عاطل بطعن شاب أثناء خروجه من مطعم، سقط على الأرض غارقا في دمائه، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



