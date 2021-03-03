Advertisements
حبس متهم 7 سنوات لقتله شابا بسبب خلافات بينهما بالقاهرة
الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:57 م
داليا عادل
Advertisements
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلا بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهما بمنطقة دار السلام.
وكان قد تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي بقيام عاطل بطعن شاب أثناء خروجه من مطعم، سقط على الأرض غارقا في دمائه، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم، عاطل انتظر خروج المجنى عليه من مطعم، وطعنه بمطواة طعنة أودت بحياته بسبب وجود خلافات بينهما، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements