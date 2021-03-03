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الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والطقس حتى الإثنين المقبل 8 مارس 2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اعتبارا من اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 إلى الإثنين 8 مارس 2021 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة المتوقعة اعتبارا من اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 إلى الإثنين 8 مارس 2021 نستعرضها معكم فيما يلي:

الأربعاء 3 مارس 2021 
 أمطار متوسطة على مناطق من السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش ) على فترات متقطعة ( 70 % تقريبا ) .
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - الغربية المنوفية على فترات متقطعة ( 60% تقريبا). 
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .
 
اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وارتفاع الموج ( من 2.75 : 3.25 متر ) . على البحر الاحمر وارتفاع الموج ( من 2.5 : 3.5 متر )
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. 
 
الخميس 4 مارس 2021 
 أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) . 
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ) . 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد .
 
 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد . 
 
الجمعة 6 مارس 2021 وحتى الاثنين 8 مارس 2021 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد . 

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