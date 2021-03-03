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غدا.. مهرجان تجمع الشبيبة بالعراق لتنظيم حفل البابا فرنسيس

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تنظم العراق غدًا الخميس، مهرجان تجمع الشبيبة الثالث، بمنطقة عشيقة، وذلك تحت رعاية لجنة استقبال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان الذي يزور العراق خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس.

يذكر أن بابا الفاتيكان، يبدأ زيارة تاريخية للعراق في الخامس من مارس الجاري تستغرق أربعة أيام يلتقي خلالها كبار المسؤولين، إلى جانب المرجع الشيعي الأعلى على السيستاني في مدينة النجف وزيارة مدينة أور التاريخية، وإقامة قداس في بغداد فضلًا عن زيارة إقليم كردستان العراق

وكانت أعلنت دولة الفاتيكان، عن إصدار ميدالية توثق زيارة البابا فرنسيس المرتقبة للعراق، وطبعت على الميدالية التذكارية خارطة العراق مع نهري دجلة والفرات إلى جانب نخلة ورجل ملتح يرتدي زيا تاريخيا ويحمل كتابا.

ومن المقرر أن يقوم البابا فرنسيس بزيارة بغداد المرتبطة في الفترة ما بين 5 إلى 8 مارس، ويلفت هذا الحدث أنظار العالم ووسائل الإعلام العالمية إلى العراق، كونها رحلة البابا الأولى خارج الفاتيكان منذ تفشي وباء كورونا، وهي الزيارة الأولى في التاريخ لحبر أعظم إلى بلاد الرافدين.

ويرى مختصون ومراقبون، أن البابا فرنسيس يخطو خطوة جديدة في اتجاه تثبيت نفسه "رسولًا للمتعبين"، لا يهتمّ بملاقاة أقوياء العالم، بل يذهب إلى ضعفائه أيضًا، ويقدم رسالة احتضان إلى الشعوب الجريحة تحت وطأة الحروب والانقسامات.

وتعد زيارة شخصية بحجم بابا الفاتيكان إلى العراق، رسالة دعم معنوية كبيرة ليس فقط لمن بقي فيه من مسيحيين، ولكن أيضًا للأقليات الأخرى.

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مهرجان فرنسيس بوابة الفجر الفجر العراق

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