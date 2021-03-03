موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره لاتسيو، يوم السبت 6 مارس، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي.









وقد حقق يوفنتوس الفوز على حساب سبيزيا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد بالأمس في الكالتشيو.









وستقام المباراة بين يوفنتوس ولاتسيو في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر الاربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









ويحتل يوفنتوس في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة.



