مدرب حراس الزمالك السابق: جنش كان الافضل في إفريقيا قبل الإصابة

أكد توماس جروتير، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، أنه يتابع مباريات الأبيض هذه الفترة، مشيرا إلى أن الفريق لديه جماهير كبيرة حول العالم





وقال توماس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اتابع مباريات الزمالك هذه الفترة، أنا متابع جيد لهم وشاهدت مباراة وادي دجلة أمس".





وأكمل: "سعيد بعودة جنش لحراسة مرمى الزمالك، وصل معي ليكون أفضل حارس في إفريقيا وقدم موسم رائع توجنا به بالكونفدرالية".



