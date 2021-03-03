تطبيقات عملية من خلال برنامج SPSS في ورشة عمل وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان

انطلقت ورشة عمل عن «الإحصاء التطبيقي في العلوم الإنسانية باستخدام برنامج SPSS» وذلك عبر تطبيق زووم، والتي نظمتها وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمي ومستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان. يأتي ذلك انطلاقا من حرص الجامعة على النهوض بالبحث العلمي ، وتعد ورشة العمل مخصصة للمهتمين بالبحث العلمي والإحصاء.





وأكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن ورش العمل الافتراضية التي تنظمها الجامعة تهدف إلى دعم منظومة البحث العلمي ، والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية، لتوفر مخرجاتها حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع، وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي، بما يساهم فى النهوض بالبحث العلمي ويعود على الجامعة بتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية.





ومن جانبه أوضح الأستاذ الدكتور محمد القصاص أن عقد هذه الورش تأتى تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الوحدة فى رفع درجة الاهتمام والوعي نحو أهمية البحث العلمي، ومساهمته في ترسيخ لبنات التنمية ببلادنا، وقدرته على إيجاد الحلول، حيث يعد البحث العلمي هو المدخل الحقيقي والصحيح لتنمية المجتمع، ودوره الفاعل في تحقيق التنمية البشرية المستدامة.





حاضر في ورشة العمل الدكتور زينهم مشحوت سيد أستاذ التخطيط الاجتماعي المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، وادارت ورشة العمل الدكتورة أماني السيد أحد أعضاء وحدة دعم البحث العلمي .





وتضمنت ورشة العمل التعريف بعلم الإحصاء وهو العلم الذي يهتم بطرق جمع البيانات عن الظواهر المختلفة وتبويبها وعرضها( جدوليا وبيانيا) وتلخيصها باستخدام المقاييس والمؤشرات المختلفة وتحليل البيانات بهدف الوصول إلى استنتاجات حول خصائص المجتمع محل الدراسة بالاعتماد على عينة مسحوبة من ذلك المجتمع.





كما ناقشت ورشة العمل خطوات التحليل الإحصائي من خلال جمع البيانات، وتنظيم وعرض البيانات، وتحليل البيانات، والاستقراء واتخاذ القرارات، كما تم التعريف على وظائف علم الإحصاء وتتمثل في الاستدلال الإحصائي وتتمثل علم الإحصاء الاستدلالي ويسعى هذا النوع الأساليب إلى الاستدلال على مجتمع الدراسة من خلال المعلومات المتوفرة على العينات المختارة، ووصف وتوصيف البيانات وتتمثل في علم الإحصاء الوصفي من خلال تلخيص البيانات بصورة جداول تكرارية ورسوم بيانية وكذلك استخراج المقاييس الإحصائية مثل مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت.





و تم توضيح أنواع المتغيرات وهى المتغيرات النوعية وتنقسم الى المتغيرات النوعية الوصفية والمتغيرات الرتبية والمتغيرات الفئوية، وكذلك المتغيرات الكمية وتنقسم إلي المتغيرات المنفصلة والمتغيرات المتصلة، كما تم التعريف بمستويات المتغيرات، ومقاييس البيانات وتتمثل في المقياس الاسمى ( التصنيفي)، والمقياس الترتيبي ( التفضيلي )، ومقياس الفترة ( الفئوي )، والمقياس النسبي ( النسبة)، وكذلك أنواع البيانات الإحصائية.





وخلال ورشة العمل تم توضيح أنه قبل البدء في الجزء الإحصائي لابد من تحديد متغيرات الدراسة بدقة، والأهداف، وصياغة الفروض بدقة، وكيفية تصميم الأدوات البحثية، والفرق بين أسئلة الرأى واسئلة الواقع، وكذلك الأبعاد والمؤشرات والعبارات المرتبطة بالدراسة فقط، وفي نهاية ورشة العمل تم تطبيقات عملية باستخدام SPSS.



