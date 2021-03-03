سولسكاير يزف بشرى سارة عن إدينسون كافاني





توقع أولي جونار سولسكاير المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد عودة مهاجم الفريق الأوروجوياني إدينسون كافاني إلى المباريات بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.





وقال سولسكاير في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة اليوم أن الفريق يبدو بحالة جيدة وشارك كافاني في التدريبات ويعتبر هذا من الأمور الجيدة ونتمنى أن يكون بخير بعد المباراة للمشاركة ضد كريستال بالاس".





يُذكر أن كافاني كان قد غاب عن المباريات الأربعة الأخيرة التي خاضها اليونايتد في جميع المسابقات بسبب إصابة عضلية قبل أن يتدرب يوم أمس الثلاثاء قبل مواجهة كريستال بالاس على ملعب سيلهورست بارك.