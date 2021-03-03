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مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوى الناعمة بنسخته الثانية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن ترتيب مصر في المؤشر العالمي للقوى الناعمة 2021 قد شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث حصدت مصر 38.3 نقطة محققة بذلك تقدمًا بنحو 4 مراكز لتصبح في المركز الـ 34 من بين 100 دولة، مقارنًة بالمركز الـ38 من بين 60 دولة في 2020. 

ويقيم المؤشر قوة الدول الناعمة بناءً على 7 محاور يتم قياسها من خلال استطلاع رأي الجمهور العالمي والخبراء في 105 من الدول حول العالم.

وحصدت مصر هذا العام ميداليتين ذهبيتين في محور الثقافة والإرث الغني متبوعة بكل من اليونان وإيطاليا، وجاءت مصر في الترتيب نفسه حسب رأي الخبراء متبوعة ببيرو والبرتغال. وجاءت أيضًا في الترتيب نفسه طبقًا للرأي العام، حيث جاءت مصر في الفئة الأولى التي تشمل أهم 30 دولة في المؤشر. 

وتكمن أهمية القوة الناعمة للدول في التأثير طويل الأمد على مواطني الدول الأخرى، مما يجعل أدوات القوة الناعمة مهمة للدول المؤثرة على الساحة الدولية. ويُستخدم مفهوم القوى الناعمة لوصف قدرة الدول على "التأثير" في الدول الأخرى أو التأثُر بها، دون اللجوء لأدوات القوى التقليدية (عسكرية أو اقتصادية).
 
وجاءت في المراكز الثلاثة الأُول ألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة بالترتيب، وعلى المستوى العربي، احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الـ17 عالميًا، والأول عربيا.
مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوى الناعمة بنسخته الثانية
مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوى الناعمة بنسخته الثانية

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مصر المؤشر العالمي للقوى الناعمة القوى الناعمة

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