الهلال يتفق مع مساعد مورينيو على تدريب الفريق ويطيح بصدقي





اتفق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني مع البرتغالي إيمانويل ريكاردو فورموسينيو على تولي القادة الفنية للفريق خلفًا للصربي زوران مانولوفيتش.





وفي الساعات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء توصل النادي لإتفاق مع مساعد مورينيو في مانشستر يونايتد وتوتنهام لتدريب العملاق السوادني.





وكان حماده صدقي في طريقة لتولي تدريب الهلال بعد إستقالته من تدريب الانتاج الحربي إلى أن لاعبي الفريق السوداني رفضوا إتمام التعاقد معه بسبب بعض المشاكل التي حدثت أثناء ولايته الأولى.