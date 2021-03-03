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"تعليم الإسكندرية": لا شكاوى من امتحانات أولى إعدادي (صور)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي، تسير بشكل منتظم ولم ترد أي شكاوى من الامتحان.

وشدد سعد على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، وتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد وتنظيم دخول الطلاب للجان، وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وبعد انتهاء الامتحانات.

وأضاف سعد أنه بدأ امتحان الصف الأول الثانوي وتمت المتابعة في تمام الساعة العاشرة صباحا من خلال غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم التي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لحل أي مشكلة طارئة تواجه الطلاب أثناء الامتحانات، وقد تم دخول الطلاب على منصة الامتحانات دون حدوث مشكلات وبشكل منتظم.
"تعليم الإسكندرية": لا شكاوى من امتحانات أولى إعدادي (صور)
"تعليم الإسكندرية": لا شكاوى من امتحانات أولى إعدادي (صور)
"تعليم الإسكندرية": لا شكاوى من امتحانات أولى إعدادي (صور)
"تعليم الإسكندرية": لا شكاوى من امتحانات أولى إعدادي (صور)
"تعليم الإسكندرية": لا شكاوى من امتحانات أولى إعدادي (صور)
"تعليم الإسكندرية": لا شكاوى من امتحانات أولى إعدادي (صور)
"تعليم الإسكندرية": لا شكاوى من امتحانات أولى إعدادي (صور)
"تعليم الإسكندرية": لا شكاوى من امتحانات أولى إعدادي (صور)

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