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سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 3-3-2021 مقابل الجنيه المصرى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 3-3-2021، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.13 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك الأهلى المصرى 18.90 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
19.13 جنيه للشراء.
19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.90 جنيه للشراء .
19.16 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر
19.00 جنيه للشراء.
19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
19.00 جنيه للشراء.
19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.02 جنيه للشراء.
19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.91 جنيه للشراء.
19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.98 جنيه للشراء.
19.20 جنيه للبيع.

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