Advertisements

الإمارات تنفذ مشاريع إغاثية وإنسانية متنوعة في اليمن

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:15 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
Advertisements

تواصل دولة الإمارات، تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية المتنوعة بهدف إعادة تطبيع الحياة بعد الخراب الذي سببته حرب مليشيات الحوثي الإرهابية.

 

وبحسب كالة الأنباء "وام"، قدمت الإمارات الرعاية الطبية المجانية لسكان الساحل الغربي اليمني عبر العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

 

واستقبلت العيادات الطبية الثلاث المكونة من 12 طبيبا وطبيبة،  200 حالة مرضية من مختلف الفئات العمرية من الأطفال والرجال والنساء وكبار السن من أهالي قرية السوادية التابعة لمديرية الوازعية بمحافظة تعز ، حيث جرت معاينتهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وتقديم الأدوية المجانية للأمراض المنتشرة نتيجة سوء التغذية.

 

وعالجت العيادات المتنقلة للهلال الأحمر الإماراتي، 97 ألف حالة منذ تدشين عملها بالساحل في شهر أغسطس من العام 2018 ، ولا تزال الطواقم الطبية للعيادات الثلاث تعمل بوتيرة عالية على مدار الأسبوع تستهدف المناطق المحرومة من الخدمات الطبية وقد وصلت إلى 114 قرية نائية بالساحل الغربي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاريع انسانية اليمن الإمارات

أخبار تهمك

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 7 ساعات

الهلال يتفق مع مساعد مورينيو على تدريب الفريق ويطيح بصدقي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

منذ حوالي 6 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 3 ساعات

نبأ سار للترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ميدو يفتح النار على خالد الغندور

منذ ساعة و نصف

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

36 ألف مستفيد من مساعدات الإمارات في الساحل الغربي لليمن

36 ألف مستفيد من مساعدات الإمارات في الساحل الغربي لليمن

36 ألف يمني استفادوا من مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي خلال 5 أيام

الهلال الأحمر الإماراتي يوزع أكثر من 180 طنا من المواد الغذائية على أهالي المديريات

عيادات الهلال الأحمر الإماراتي المتنقلة تواصل تقديم خدماتها لمواطني الحديدة

الهلال الأحمر الإماراتي ينقذ عشرات الأسر في مناطق نائية بالساحل الغربي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 ص

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

11:01 ص

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات