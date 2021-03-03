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بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
هبة أحمد - تصوير: ياسمين عليوة
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انتهت منذ قليل مراسم صلاة الجنازة على السيدة هالة أنور، والدة الإعلامية رضوى الشربيني التي رحلت عن عالمنا مساء أمس أثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وحرص على حضور صلاة الجنازة الإعلامية رضوى الشربيني التي ظهرت في حالة انهيار شديد، وبدت وهي تردد "أمي سابتني"، إضافة إلى إصرارها على الجلوس بجانب جثمان والدتها في سيارة نقل الموتى، لكي تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير، كما حضر عدد كبير من أفراد أسرتها وأصدقائها.

وكانت رضوى الشربيني قد أعلنت عن وفاة والدتها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:" لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رضيت بقضائك يا رب، أمي ماتت، أدعو لها يا رب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني
بين الانهيار والانكسار.. 20 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني

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