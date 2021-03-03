بالصور.. أول ظهور لخالد يوسف في جنازة شقيقه بكفر شكر

شيع المئات من أهالي قرية تصفا التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية جثمان المهندس صلاح شقيق المخرج السينمائي خالد يوسف.





وتقدم المخرج السينمائي خالد يوسف، جنازة شقيقه الذى وافته المنية قبل ساعات، حيث تم تشييع جنازته إلى مقابر الأسرة عقب أداء صلاة الظهر بمسجد قرية تصفا.





وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية تصفا التابعة لكفر شكر، عقب نبأ وفاة المهندس صلاح الدين يوسف، شقيق المخرج خالد يوسف، معبرين أنه كان يحب مساعدة الناس ويحظى بحب واحترام الجميع.





ومن المقرر أن يقام العزاء مساء اليوم الأربعاء بالسرادق أمام دوار العائلة بالقرية.





وكان أصيب شقيق المخرج خالد يوسف منذ شهر يناير الماضي بفيروس كورونا، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، حيث كتب يوسف حينها منشورًا عبر صفحته على موقع "فيس بوك" كتب فيه: "شقيقي صلاح مازال في العناية المركزة، ويحتاج لكل دعواتكم لعل دعوة صادقة منكم تأخذ طريقها لرب كريم، دعواتكم لكل مصابي كورونا"، وفي التوقيت ذاته كان قد أصيب المخرج خالد يوسف بفيروس كورونا، قبل أن يعلن مؤخرًا عن شفائه.



