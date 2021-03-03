Advertisements

بالصور.. أول ظهور لخالد يوسف في جنازة شقيقه بكفر شكر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
Advertisements
شيع المئات من أهالي قرية تصفا التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية جثمان المهندس صلاح شقيق المخرج السينمائي خالد يوسف.

وتقدم المخرج السينمائي خالد يوسف، جنازة شقيقه الذى وافته المنية قبل ساعات، حيث تم تشييع جنازته إلى مقابر الأسرة عقب أداء صلاة الظهر بمسجد قرية تصفا. 

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية تصفا التابعة لكفر شكر، عقب نبأ وفاة المهندس صلاح الدين يوسف، شقيق المخرج خالد يوسف، معبرين أنه كان يحب مساعدة الناس ويحظى بحب واحترام الجميع. 

ومن المقرر أن يقام العزاء مساء اليوم الأربعاء بالسرادق أمام دوار العائلة بالقرية.

وكان أصيب شقيق المخرج خالد يوسف منذ شهر يناير الماضي بفيروس كورونا، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، حيث كتب يوسف حينها منشورًا عبر صفحته على موقع "فيس بوك" كتب فيه: "شقيقي صلاح مازال في العناية المركزة، ويحتاج لكل دعواتكم لعل دعوة صادقة منكم تأخذ طريقها لرب كريم، دعواتكم لكل مصابي كورونا"، وفي التوقيت ذاته كان قد أصيب المخرج خالد يوسف بفيروس كورونا، قبل أن يعلن مؤخرًا عن شفائه.

وأعلن المخرج السينمائي خالد يوسف عودته لمصر، لحضور جنازة شقيقه الذي توفي منذ ساعات، بعد فترة من مرضه.
بالصور.. أول ظهور لخالد يوسف في جنازة شقيقه بكفر شكر
بالصور.. أول ظهور لخالد يوسف في جنازة شقيقه بكفر شكر
بالصور.. أول ظهور لخالد يوسف في جنازة شقيقه بكفر شكر
بالصور.. أول ظهور لخالد يوسف في جنازة شقيقه بكفر شكر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خالد يوسف بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 6 ساعات

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

منذ حوالي 6 ساعات

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

عاجل.. ميدو يفتح النار على خالد الغندور

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 18 ساعة

الهلال يتفق مع مساعد مورينيو على تدريب الفريق ويطيح بصدقي

منذ 35 دقيقة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

نبأ سار للترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 ص

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

11:01 ص

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات