خطأ الأهلي في أزمة رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن خطأ النادي الأهلي في أزمة رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق، ونجم بيراميدز الحالي.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أرى أن الأهلي كان يجب أن يضع بند بأحقية الشراء عند استعارة رمضان صبحي".





وتابع، " عدم وضع بند أحقية الشراء في عقد رمضان صبحي، أعطى الفرصة لأي قوة شرائية أخرى أن تزايد على اللاعب حتى لو لم تريده".





جدير بالذكر أن رمضان صبحي كان انتقل إلى صفوف نادي بيراميدز، بعد مشوار طويل في مفاوضات النادي الأهلي مع نادي هدرسفيلد الإنجليزي، لشراء عقد اللاعب نهائيًا، حيث فاجأ إدارة الأحمر برغبته في الانضمام إلى النادي السماوي.



