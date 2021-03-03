رئيس سفاجا تترأس حملة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية (صور)

ترأست هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، حملة للمتابعة الدورية للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في وسائل النقل الجماعى والعام.





وتوجهت رئيس المدينة إلى منطقة الميناء وميدان الاباريق، وتم عمل أكمنة بقيادة رئيس المدينة ومسئول مفوض الضبطية القضائية ولم تسفر الحملة عن ضبط اي مخلفات حيث تبين التزام جميع السائقين بارتداء الكمامات، وشددت المغربي على المواطنين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء استقلالهم للمواصلات العامة حفاظا على سلامتهم.



