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رئيس سفاجا تترأس حملة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية (صور)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
محمد طه
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ترأست هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، حملة للمتابعة الدورية للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في وسائل النقل الجماعى والعام.

وتوجهت رئيس المدينة إلى منطقة الميناء وميدان الاباريق، وتم عمل أكمنة بقيادة رئيس المدينة ومسئول مفوض الضبطية القضائية ولم تسفر الحملة عن ضبط اي مخلفات حيث تبين التزام جميع السائقين بارتداء الكمامات، وشددت المغربي على المواطنين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء استقلالهم للمواصلات العامة حفاظا على سلامتهم. 

وأكدت رئيس المدينة، أن النسبة الأكبر من أهالي سفاجا لديهم وعي كبير بأهمية ارتداء الكمامات، ورغم ذلك حذرت من تطبيق الغرامة المقررة على مخالفة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في المواصلات العامة.
رئيس سفاجا تترأس حملة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية (صور)
رئيس سفاجا تترأس حملة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية (صور)
رئيس سفاجا تترأس حملة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية (صور)
رئيس سفاجا تترأس حملة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية (صور)
رئيس سفاجا تترأس حملة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية (صور)
رئيس سفاجا تترأس حملة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية (صور)

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